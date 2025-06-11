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  4. Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков Шахтера
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 22:14 |
1847
2

Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков Шахтера

Артем Бондаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

11 июня 2025, 22:14 |
1847
2
Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков Шахтера
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Лидер донецкого «Шахтера» украинец Артем Бондаренко может летом сменить клуб.

По информации портала Günebakış, Артем уже давно интересует турецкий «Трабзонспор». Два последних трансферных окна турки пытались договориться с «Шахтером» о трансфере, но безуспешно. В итоге «Трабзонспор» принял решение арендовать Артема уже этим летом.

В этом сезоне Бондаренко провел 41 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Бондаренко ранее был вызван в сборную Украины, но дебют так и не состоялся.

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трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Артем Бондаренко Трабзонспор
Дмитрий Олейник Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 2
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Pavel_i_C0
Орда купить якогось Агаланджю Беленжа і проблема вирішена 
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steelmaker
ага, купити не змогли, тому що їм не продали. Тепер хочуть орендувати. Логічно все у турецьких новинарів)
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