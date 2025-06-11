Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков Шахтера

Лидер донецкого «Шахтера» украинец Артем Бондаренко может летом сменить клуб.

По информации портала Günebakış, Артем уже давно интересует турецкий «Трабзонспор». Два последних трансферных окна турки пытались договориться с «Шахтером» о трансфере, но безуспешно. В итоге «Трабзонспор» принял решение арендовать Артема уже этим летом.

В этом сезоне Бондаренко провел 41 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Бондаренко ранее был вызван в сборную Украины, но дебют так и не состоялся.