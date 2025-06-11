Украина. Премьер лига11 июня 2025, 22:14 |
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Арда Туран может потерять одного из ключевых игроков Шахтера
Артем Бондаренко может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
11 июня 2025, 22:14 |
1847
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Лидер донецкого «Шахтера» украинец Артем Бондаренко может летом сменить клуб.
По информации портала Günebakış, Артем уже давно интересует турецкий «Трабзонспор». Два последних трансферных окна турки пытались договориться с «Шахтером» о трансфере, но безуспешно. В итоге «Трабзонспор» принял решение арендовать Артема уже этим летом.
В этом сезоне Бондаренко провел 41 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. Бондаренко ранее был вызван в сборную Украины, но дебют так и не состоялся.
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