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Сборная УКРАИНЫ
15 мая 2025, 12:13 |
940
0

Полузащитник Шахтера может впервые сыграть в составе сборной Украины

Артем Бондаренко получит шанс проявить себя на турнире в Канаде

15 мая 2025, 12:13 |
940
0
Полузащитник Шахтера может впервые сыграть в составе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Сборная Украины по футболу примет участие в товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. На этих соревнованиях сыграют четыре страны – помимо «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что в составе сборной Украины может дебютировать полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко.

24-летний футболист получит вызов в национальную команду от главного тренера Сергея Реброва. Бондаренко может выйти на поле в поединках против Канады и Новой Зеландии.

Полузащитник «горняков» дважды был в расположении сборной, но на поле так и не выходил – в 2021 году попал в заявку на товарищеский матч против Бахрейна (1:1), а в 2023 году провел на скамейке запасных отборочный поединок к Евро-2024 с Англией (0:2).

В нынешнем сезоне Бондаренко сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач.

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Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
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