Ребров рассказал о планах сборной Украины на ближайшем турнире в Канаде

Сборная Украины по футболу примет участие на товарищеском турнире в Канаде, который состоится с 7 по 10 июня. На этих соревнованиях сыграют четыре страны – помимо «желто-синих» в Торонто приедут Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия и Канада, которая является организатором.

Накануне главный тренер украинской сборной Сергей Ребров поделился ожиданиями от ближайших поединков. Специалист считает, что эти матчи помогут Украине, несмотря на то, что имеют статус товарищеских:

– Время идет быстро и через три недели сборную Украины ждет участие в Турнире четырех наций Canadian Shield, который пройдет в Торонто. Как будет готовиться наша команда к нему?

– Все будет происходить как всегда, по плану – так же, как и в подготовке к другим матчам. Я считаю, что даже несмотря на то, что запланированные нашей сборной игры имеют статус товарищеских, они важны.

Ведь их проведение будет предшествовать матчам отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Мы серьезно подходим к этим играм, и подготовка к ним уже ведется с тех пор, как были сыграны наши поединки с Бельгией, – рассказал Ребров.