Металлист 1925 объявил место, где проведет летний сбор перед стартом УПЛ
Команда будет тренироваться в Австрии
Харьковский «Металлист 1925» определился с местом проведения тренировочного сбора перед началом сезона Украинской Премьер-лиги.
По информации пресс-службы клуба, футболисты вернутся из отпуска 18 июня и в течение следующих дней пройдут медицинский осмотр.
Первый мини-сбор «Металлист 1925» проведет в селе Счастливое в киевской области.
Далее команду ждет выезд в австрийский город Бад-Геринг, который находится на высоте 650 метров над морем. Следующей остановкой «Металлист 1925» станет город Вестендорф. Австрийский сбор продлится с 28 июня по 24 июля включительно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде немецкого пятисотника Марта потерпела поражение от Эммы Наварро
Хавбек сборной Украины U-21 был удален в матче ЧЕ против Финляндии