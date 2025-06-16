Металлист 1925 объявил место, где проведет летний сбор перед стартом УПЛ

Харьковский «Металлист 1925» определился с местом проведения тренировочного сбора перед началом сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации пресс-службы клуба, футболисты вернутся из отпуска 18 июня и в течение следующих дней пройдут медицинский осмотр.

Первый мини-сбор «Металлист 1925» проведет в селе Счастливое в киевской области.

Далее команду ждет выезд в австрийский город Бад-Геринг, который находится на высоте 650 метров над морем. Следующей остановкой «Металлист 1925» станет город Вестендорф. Австрийский сбор продлится с 28 июня по 24 июля включительно.