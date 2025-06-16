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Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 14:26 | Обновлено 16 июня 2025, 14:28
342
0

Металлист 1925 объявил место, где проведет летний сбор перед стартом УПЛ

Команда будет тренироваться в Австрии

16 июня 2025, 14:26 | Обновлено 16 июня 2025, 14:28
342
0
Металлист 1925 объявил место, где проведет летний сбор перед стартом УПЛ
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» определился с местом проведения тренировочного сбора перед началом сезона Украинской Премьер-лиги.

По информации пресс-службы клуба, футболисты вернутся из отпуска 18 июня и в течение следующих дней пройдут медицинский осмотр.

Первый мини-сбор «Металлист 1925» проведет в селе Счастливое в киевской области.

Далее команду ждет выезд в австрийский город Бад-Геринг, который находится на высоте 650 метров над морем. Следующей остановкой «Металлист 1925» станет город Вестендорф. Австрийский сбор продлится с 28 июня по 24 июля включительно.

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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