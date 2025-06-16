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  4. «Это же надо было умудриться». Экс-игрок Шахтера раскритиковал Бражко
Сборная УКРАИНЫ
16 июня 2025, 14:16 |
824
1

«Это же надо было умудриться». Экс-игрок Шахтера раскритиковал Бражко

«Молодежке» еще следует поработать над последним пасом

16 июня 2025, 14:16 |
824
1
«Это же надо было умудриться». Экс-игрок Шахтера раскритиковал Бражко
Сергей Ященко

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашней уверенной победе сборной Украины над финнами – 2:0 на групповом этапе молодежного чемпионата Европы в Словакии.

«Появление в стартовом составе Михавко, Ярмолюка и Великана сделало игру украинцев более сбалансированной и тактически более привлекательной. А преимущество в скорости, высокое индивидуальное мастерство позволяли умело выходить из-под прессинга и проводить стремительные контрвыпады. Эффективно действовали украинцы и в переходной фазе, когда благодаря четкому отбору усложняли жизнь сопернику, который иногда просто не знал, что ему делать на футбольном поле. И если бы у наших не было сбоев с последним пасом, то можно было смело довести дело до разгрома, ведь еще было с полдюжины игровых эпизодов, которые могли завершиться взятием ворот финнов. Поэтому над реализацией еще надо поработать.

Напоследок о нашем капитане - Бражке. Это надо было умудриться в компенсированное время, в не голевой ситуации при комфортном счете – 2:0 заработать второе предупреждение и быть удаленным с поля. Но Владимир это сумел сделать и теперь сборная Украины вынуждена будет проводить решающий поединок с нидерландцами без своего лидера».

Ранее сообщалось о том, что бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский признался, кого считает лучшим игроком «молодежки» в противостоянии с финнами.

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Сергей Ященко сборная Украины по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 инсайд Финляндия - Украина Владимир Бражко чемпионат Европы по футболу U-21
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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romario1501
Ящик, а ти хочеш сказати, що Бражко фолив???
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