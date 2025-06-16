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16 июня 2025, 13:05 | Обновлено 16 июня 2025, 13:26
1682
0

Милевский назвал лучшего игрока сборной Украины после победы на Евро

Бывший футболист «Динамо» выделил двоих – Ваната и Брагару

16 июня 2025, 13:05 | Обновлено 16 июня 2025, 13:26
1682
0
Милевский назвал лучшего игрока сборной Украины после победы на Евро
Instagram. Артем Милевский

15 июня состоялся матч второго тура группы D Евро-2025 U-21, в котором сошлись сборные Украины и Финляндии. Подопечные Унаи Мельгосы одолели соперника со счетом 2:0.

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский признался, кого считает лучшим игроком этого противостояния:

– Кого считаешь лучшим игроком матча Финляндия – Украина?

– Назову двух – Ваната и Брагару. Я очень рад, что Влад забил, поздравляю его. Я к нему очень хорошо отношусь, он лучший бомбардир УПЛ и игрок моего родного «Динамо». Мы недавно переписывались с Ванатом в директе. Он написал: «Привет тебе от Миланы» (Ванат встречается с Миланой Кухилавой – прим). Милана для меня – не последний человек, я ее знаю очень давно.

Также я рад за Брагару. Да, у него сейчас не получается в «Динамо» и я не знаю, какой будет его дальнейшая судьба, но в молодежке он рулит и доказывает. Красава! – доволен Милевский.

После двух сыгранных туров подопечные Мельгосы набрали три балла и занимают второе место в группе D. В последнем туре сине-желтые сыграют против команды Нидерландов.

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Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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