Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Жду игру, чтобы убить их». Комментарии Шерки после трансфера в Ман Сити
Англия
16 июня 2025, 13:32 | Обновлено 16 июня 2025, 14:00
577
1

«Жду игру, чтобы убить их». Комментарии Шерки после трансфера в Ман Сити

Француз еще держит обиду на «Манчестер Юнайтед»

16 июня 2025, 13:32 | Обновлено 16 июня 2025, 14:00
577
1
«Жду игру, чтобы убить их». Комментарии Шерки после трансфера в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский вингер «Манчестер Сити» Райан Шерки дал несколько комментариев после трансфера в английский клуб из «Лиона»:

«Мне не понравилось, когда »Манчестер Юнайтед« выиграл матч (прим. – четвертьфинал Лиги Европы против «Лиона»), потому что я – «Лев» ( прим. – экс-игрок «Лиона»]. А теперь я жду игры, чтобы убить их».

«Я не Кевин Де Брюйне, он – легенда. Я здесь, чтобы помогать команде и принимать игру за игрой, и я надеюсь, что буду постоянно побеждать вместе с командой. Пеп сказал мне, что ему нравится позиция десятки, но сейчас я готов играть на всех позициях на поле – это не сложно, я просто хочу играть».

«Я говорил с Пепом о своей позиции, и мы говорили о том, что мне нравится, когда я выхожу на поле. Это очень хорошо для меня. Пеп сказал мне: «Когда у тебя есть мяч, ты свободен», и это хорошо, потому что это мое лучшее качество, чтобы помочь команде».

"Когда я разговаривал с Пепом, он был очень понятен – о системе игры, клубе, городе. Я хочу побеждать, и я думаю, что «Манчестер Сити» хочет выиграть все. Для меня это хорошо».

«Когда видишь, как Родри выиграл «Золотой мяч» здесь, становится ясно, что с «Манчестер Сити» это возможно, и я здесь для этого»

«Я готов к этому (прим. – Клубному чемпионату мира), потому что хочу выиграть все соревнования, и это очень здорово играть на первом обновленном Клубном чемпионате мира в истории».

Ранее сообщалось о том, что за игрока, которого Гвардиола выгоняет, дают €80 млн.

По теме:
Кварцяный рассказал, почему Ванату будет тяжело играть в чемпионате Англии
С улыбкой к триумфу. Юрген Клопп празднует день рождения
Байер заинтересован в полузащитнике Ман Юнайтед, но тот хочет играть в АПЛ
Райан Шерки Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лион Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кевин Де Брюйне Родри
Даниил Кирияка Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
Футбол | 16 июня 2025, 13:32 0
Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?

В когорту к отечественным специалистам затесался и один иностранный…

Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Футбол | 16 июня 2025, 08:24 3
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб

Подписание украинца рассматривает «Бавария»

Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Футбол | 15.06.2025, 16:01
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Известный тренер считает, что сборная Мельгосы сильнее, чем команда Реброва
Футбол | 16.06.2025, 09:17
Известный тренер считает, что сборная Мельгосы сильнее, чем команда Реброва
Известный тренер считает, что сборная Мельгосы сильнее, чем команда Реброва
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Футбол | 15.06.2025, 21:30
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Взагалі то Шеркі не натуральний фр.*півень*,але як ку......
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»
14.06.2025, 09:21 4
Бокс
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 10
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 117
Футбол
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
14.06.2025, 19:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем