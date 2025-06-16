«Жду игру, чтобы убить их». Комментарии Шерки после трансфера в Ман Сити

Французский вингер «Манчестер Сити» Райан Шерки дал несколько комментариев после трансфера в английский клуб из «Лиона»:

«Мне не понравилось, когда »Манчестер Юнайтед« выиграл матч (прим. – четвертьфинал Лиги Европы против «Лиона»), потому что я – «Лев» ( прим. – экс-игрок «Лиона»]. А теперь я жду игры, чтобы убить их».

«Я не Кевин Де Брюйне, он – легенда. Я здесь, чтобы помогать команде и принимать игру за игрой, и я надеюсь, что буду постоянно побеждать вместе с командой. Пеп сказал мне, что ему нравится позиция десятки, но сейчас я готов играть на всех позициях на поле – это не сложно, я просто хочу играть».

«Я говорил с Пепом о своей позиции, и мы говорили о том, что мне нравится, когда я выхожу на поле. Это очень хорошо для меня. Пеп сказал мне: «Когда у тебя есть мяч, ты свободен», и это хорошо, потому что это мое лучшее качество, чтобы помочь команде».

"Когда я разговаривал с Пепом, он был очень понятен – о системе игры, клубе, городе. Я хочу побеждать, и я думаю, что «Манчестер Сити» хочет выиграть все. Для меня это хорошо».

«Когда видишь, как Родри выиграл «Золотой мяч» здесь, становится ясно, что с «Манчестер Сити» это возможно, и я здесь для этого»

«Я готов к этому (прим. – Клубному чемпионату мира), потому что хочу выиграть все соревнования, и это очень здорово играть на первом обновленном Клубном чемпионате мира в истории».

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