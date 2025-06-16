Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

Наставнику «горожан» надоело пребывание в клубе Джека Грилиша, которого четыре года назад купили за 116 млн евро.

Неожиданно, но «горожане» могут получить за ненужного игрока довольно большие деньги. Английский «Ньюкасл» обратился к «горожанам» с предложением об аренде Джека с обязательной опцией выкупа в размере 80 миллионов евро.

В этом сезоне Грилиш провел на клубном уровне 32 матча и забил три гола.