Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн
Англия
16 июня 2025, 03:10 |
245
0

Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн

Джек Грилиш перейдет в «Ньюкасл»

16 июня 2025, 03:10 |
245
0
Гвардиола приятно удивлен. За игрока, которого он выгоняет, дают €80 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

Наставнику «горожан» надоело пребывание в клубе Джека Грилиша, которого четыре года назад купили за 116 млн евро.

Неожиданно, но «горожане» могут получить за ненужного игрока довольно большие деньги. Английский «Ньюкасл» обратился к «горожанам» с предложением об аренде Джека с обязательной опцией выкупа в размере 80 миллионов евро.

В этом сезоне Грилиш провел на клубном уровне 32 матча и забил три гола.

По теме:
Байер заинтересован в полузащитнике Ман Юнайтед, но тот хочет играть в АПЛ
Звездный немец Манчестер Сити может оказаться в Галатасарае
Не Вирцом единым. Ливерпуль нацелился на еще один переход за 100 млн
Ньюкасл Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Джек Грилиш
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Футбол | 15 июня 2025, 16:38 2
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу

Кроме того, «Металлист» работает над снятием трансферного бана

Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Другие виды | 15 июня 2025, 19:41 4
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме
Магучих и Олислагерс устроили яркое шоу на Диамантовой лиге в Стокгольме

Украинская спортсменка заняла второе место с результатом 1.99 метра

Барселона нашла идеальную замену Роберту Левандовски
Футбол | 16.06.2025, 02:51
Барселона нашла идеальную замену Роберту Левандовски
Барселона нашла идеальную замену Роберту Левандовски
Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Футбол | 15.06.2025, 20:57
Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Хет-трик Мусиалы. Бавария разбила Окленд Сити, забив 10 раз
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Футбол | 15.06.2025, 10:23
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
Украина в напряженной борьбе уступила Бразилии на тай-брейке в матче ЛН
14.06.2025, 18:25 29
Волейбол
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
15.06.2025, 08:24 3
Футбол
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
14.06.2025, 02:52 9
Бокс
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
Ямаль выступил категорически против трансфера, о котором мечтает Флик
14.06.2025, 00:59 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем