Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Англия
07 июня 2025, 02:50 |
150
0

Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити

«Горожан» покинет Джек Грилиш

07 июня 2025, 02:50 |
150
0
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

По информации El Nacional, наставнику «горожан» надоело пребывание в клубе Джека Грилиша, которого четыре года назад купили за 116 млн евро – самый дорогой трансфер в истории клуба.

Гвардиола приказал руководству команды найти Джеку новый клуб. Наиболее вероятный клуб, куда перейдет Джек – это «Астон Вилла». Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В этом сезоне Грилиш провел 32 матч и забил три гола. На этой неделе футболиста заметили в нетрезвом состоянии.

По теме:
Анге Постекоглу был главным тренером Тоттенхэма ровно два года
ФОТО. Машина! Салах шокировал своей формой в отпуске
Игрок сборной Украины может остаться без тренера. Его хочет Тоттенхэм
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Джек Грилиш
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никто не будет играть 180 минут. Ребров дал обещание перед матчами сборной
Футбол | 06 июня 2025, 22:38 7
Никто не будет играть 180 минут. Ребров дал обещание перед матчами сборной
Никто не будет играть 180 минут. Ребров дал обещание перед матчами сборной

Наставник украинской команды сообщил, что каждый игрок получит шанс на турнире в Канаде

Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 06 июня 2025, 05:55 24
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко

Одни из главных – возраст и проблемы со спиной

Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Футбол | 06.06.2025, 07:42
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Футбол | 06.06.2025, 08:49
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Албания – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 07.06.2025, 02:01
Албания – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Албания – Сербия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 7
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 25
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 2
Бокс
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
05.06.2025, 18:33 40
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 18
Футбол
Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»
Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»
05.06.2025, 15:27 12
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем