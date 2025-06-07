Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял решение продать самого дорогого футболиста в истории команды.

По информации El Nacional, наставнику «горожан» надоело пребывание в клубе Джека Грилиша, которого четыре года назад купили за 116 млн евро – самый дорогой трансфер в истории клуба.

Гвардиола приказал руководству команды найти Джеку новый клуб. Наиболее вероятный клуб, куда перейдет Джек – это «Астон Вилла». Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В этом сезоне Грилиш провел 32 матч и забил три гола. На этой неделе футболиста заметили в нетрезвом состоянии.