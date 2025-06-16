ОФИЦИАЛЬНО. Вызывался в сборную. Вингер Бетиса усилил середняка Ла лиги
Хуанми Хименес стал полноценным игроком «Хетафе»
Испанский клуб «Хетафе» официально выкупил контракт вингера Хуанми Хименеса в «Бетиса», воспользовавшись опцией в договоре.
Футболист находился в коллективе в течение года на правах аренды. Со следующего сезона вингеру будет выступать за клуб в качестве полноценного игрока «Хетафе».
По информации статического портала Transfermarkt, обошелся Хуанми «Хетафе» в 1.2 миллиона евро.
На счету футболиста 14 поединков за «Хетафе», в которых вингер так и не отметился полезным действием.
Интересно, что ранее Хуанми даже вызывался в сборную Испании. В 2015 году вингер сыграл против Нидерландов в товарищеском матче (0:2).
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