ОФИЦИАЛЬНО. Вызывался в сборную. Вингер Бетиса усилил середняка Ла лиги

Испанский клуб «Хетафе» официально выкупил контракт вингера Хуанми Хименеса в «Бетиса», воспользовавшись опцией в договоре.

Футболист находился в коллективе в течение года на правах аренды. Со следующего сезона вингеру будет выступать за клуб в качестве полноценного игрока «Хетафе».

По информации статического портала Transfermarkt, обошелся Хуанми «Хетафе» в 1.2 миллиона евро.

На счету футболиста 14 поединков за «Хетафе», в которых вингер так и не отметился полезным действием.

Интересно, что ранее Хуанми даже вызывался в сборную Испании. В 2015 году вингер сыграл против Нидерландов в товарищеском матче (0:2).