Милевский спрогнозировал точный счет матча Евро U-21 Нидерланды – Украина
Бывший футболист киевского «Динамо» считает, что команды не сумеют определить победителя
15 июня состоялся матч второго тура группы D Евро-2025 U-21, в котором сошлись сборные Украины и Финляндии. Подопечные Унаи Мельгосы одолели соперника со счетом 2:0.
После двух сыгранных туров «сине-желтые» набрали три балла и занимают второе место в группе D. В последнем туре украинская команда встретится с Нидерландами.
Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский сделал прогноз на последний матч группового этапа, назвал точный счет и автора гола в составе Украины:
– В последнем туре против Нидерландов нас устроит и ничья для выхода из группы. Ты забивал Нидерландам в свое время на молодежном Евро. Какие твои ожидания от игры?
– Я могу сказать одно – в Нидерландах играют такие же люди, как и у нас, поэтому не нужно их бояться. Мой прогноз – 1:1. У нас забьет Ванат, – уверен Милевский.
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