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  4. Милевский спрогнозировал точный счет матча Евро U-21 Нидерланды – Украина
Молодежные турниры
16 июня 2025, 14:39 |
257
0

Милевский спрогнозировал точный счет матча Евро U-21 Нидерланды – Украина

Бывший футболист киевского «Динамо» считает, что команды не сумеют определить победителя

16 июня 2025, 14:39 |
257
0
Милевский спрогнозировал точный счет матча Евро U-21 Нидерланды – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine.

15 июня состоялся матч второго тура группы D Евро-2025 U-21, в котором сошлись сборные Украины и Финляндии. Подопечные Унаи Мельгосы одолели соперника со счетом 2:0.

После двух сыгранных туров «сине-желтые» набрали три балла и занимают второе место в группе D. В последнем туре украинская команда встретится с Нидерландами.

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский сделал прогноз на последний матч группового этапа, назвал точный счет и автора гола в составе Украины:

– В последнем туре против Нидерландов нас устроит и ничья для выхода из группы. Ты забивал Нидерландам в свое время на молодежном Евро. Какие твои ожидания от игры?

– Я могу сказать одно – в Нидерландах играют такие же люди, как и у нас, поэтому не нужно их бояться. Мой прогноз – 1:1. У нас забьет Ванат, – уверен Милевский.

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Владислав Ванат Евро-2025 U-21 Артем Милевский сборная Нидерландов по футболу U-21 Нидерланды - Украина
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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