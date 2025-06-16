Милевский спрогнозировал точный счет матча Евро U-21 Нидерланды – Украина

15 июня состоялся матч второго тура группы D Евро-2025 U-21, в котором сошлись сборные Украины и Финляндии. Подопечные Унаи Мельгосы одолели соперника со счетом 2:0.

После двух сыгранных туров «сине-желтые» набрали три балла и занимают второе место в группе D. В последнем туре украинская команда встретится с Нидерландами.

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский сделал прогноз на последний матч группового этапа, назвал точный счет и автора гола в составе Украины:

– В последнем туре против Нидерландов нас устроит и ничья для выхода из группы. Ты забивал Нидерландам в свое время на молодежном Евро. Какие твои ожидания от игры?

– Я могу сказать одно – в Нидерландах играют такие же люди, как и у нас, поэтому не нужно их бояться. Мой прогноз – 1:1. У нас забьет Ванат, – уверен Милевский.