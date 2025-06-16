Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о лидере «Динамо» и молодежной сборной Украины Владимире Бражко.

«Почему Бражко сдал в этом сезоне? Он отходит после травмы и набирает обороты. В начале матча с Финляндией U-21 Бражко выглядел неплохо. А во втором тайме почему-то начал играть глубже, и я его уже не видел, кроме того, что он жестко действовал», – сказал Кварцяный.

В этом сезоне Бражко провел 37 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.