Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, почему Бражко сдал в этом сезоне?»
Известный тренер высказался об игроке «Динамо»
Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о лидере «Динамо» и молодежной сборной Украины Владимире Бражко.
«Почему Бражко сдал в этом сезоне? Он отходит после травмы и набирает обороты. В начале матча с Финляндией U-21 Бражко выглядел неплохо. А во втором тайме почему-то начал играть глубже, и я его уже не видел, кроме того, что он жестко действовал», – сказал Кварцяный.
В этом сезоне Бражко провел 37 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.
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