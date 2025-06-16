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  4. Позавидовал бы даже Джон Уик. Лучшие футболисты-киллеры сезона 2024/25
Германия
16 июня 2025, 11:56 | Обновлено 16 июня 2025, 11:57
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Позавидовал бы даже Джон Уик. Лучшие футболисты-киллеры сезона 2024/25

Игроки, которые «убивали» наиболее часто и умело в течение последнего года

16 июня 2025, 11:56 | Обновлено 16 июня 2025, 11:57
695
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Позавидовал бы даже Джон Уик. Лучшие футболисты-киллеры сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Так уж случилось, что недавно я наконец посмотрел фильмы серии «Джон Уик», с первого по четвертый, с самого начала и до конца, а не отрывками, как раньше. Остался под впечатлением, стал фанатом серии... и осознал, что в них все так же, как в жизни. Есть мир обычных людей, которые живут «отдельно» от другого — мира убийц. То же самое с нами и футболом: мы живем рядом и взаимодействуем между собой в повседневной жизни, но профессионалы имеют свое «рабочее время» — на футбольном поле. Там они соревнуются и «убивают» друг друга. Кто-то делает это хуже, а кто-то — лучше. Но есть несколько таких, которые «крадут» жизни целых команд – выигрывают матчи в одиночку. Выполняют самые сложные задачи и поражают своей эффективностью – как лучшие киллеры в лучших кинофильмах. И за их работой приятно наблюдать, потому что это – безумный уровень мастерства и профессионализма.

В этом материале выделяем лучших футболистов-киллеров сезона – тех, кто достойны называться «убийцами». В основном это будут нападающие, но, конечно, без сюрпризов не обойдется.

Йонатан Буркардт («Майнц»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард, но сразу сюрприз. Почему именно он? Из-за того, как именно он забивал. Точнее – откуда. У немецкого нападающего 9 мячей из пределов вратарской площадки – больше всех в топ-лигах Европы. «Чистая» победа, потому что ближайший преследователь имеет 8. Среди тех, кто отличился таким образом 8 раз, в том числе Исак и Левандовский, на счету которых в чемпионатах 23 и 27 голов в общей сложности. А Буркардту хватило 18, чтобы обойти каждого. Есть такой термин как «форвард штрафной площадки» – о нападающем, который не вовлечен в создание моментов и ждет мяч в самой опасной зоне, чтобы направить его в чужие ворота. Так вот, Буркардт уже на другом уровне, он «форвард вратарской зоны». Он не очень эффективно создает моменты, не забивает с любых позиций, но всегда будет перед воротами соперника, чтобы нанести последний удар – как профессиональный киллер с ножом. Один тычок в сердце или живот – и работа выполнена.

Федерико Вальверде («Реал Мадрид»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Раз уж заговорили о тех, кто забивает ударами с близкого расстояния, то было бы нечестно не упомянуть того, кто лучше всех забивает издали. Сейчас в Европе действительно мало футболистов, способных регулярно отличаться ударами из-за пределов штрафной площадки, поэтому лучший показатель сезона – всего 5 голов в чемпионатах с дистанции. Эта «высота» покорилась 5 исполнителям, однако среди них именно Вальверде забил меньше всего в сумме – только 6 голов. Потому что когда ты, например, как Мбаппе, забиваешь 31 гол в лиге, то 5 мячей дальними ударами – это про универсальность. А вот когда аж 83% твоих попаданий – из-за пределов штрафной, то это о конкретном навыке. Вальверде шикарно реализует дальние удары. Большинство его забитых дальними – это претенденты на звание лучшего гола тура. Потому что точно. Потому что сильно. Потому что сумасшедшая траектория. Прямо сейчас именно Федерико – лучший исполнитель дальних ударов в Европе. Настоящий снайпер, который нечасто берется за задачу, но когда все же берется – выполняет на топ-уровне. Таким и должен быть футбольный киллер.

Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Должен же быть в топе кто-то очевидный. Это Килиан. Как уже писал ранее, забил аж 31 гол в чемпионате – больше, чем кто-либо в топ-лигах Европы. Есть убийцы, которым нужно прикончить единственную жертву за год, а есть такие, которые готовы выполнять задачи каждую неделю – это и есть Мбаппе. В отличие от других «киллеров», он не имеет любимого оружия и методов, а действует по ситуации. Например, забивает как из пределов вратарской (1), так и из-за пределов штрафной (5), как с игры (17), так и после стандартов (9), как правой (27), так и левой (4). А еще Мбаппе довольно часто сам создает себе голевые шансы за счет дриблинга и работы с мячом, потому что вынужден нередко полагаться только на себя. Хороший киллер так и будет поступать, потому что доверять другим – путь к провалу задания, а то и смерти. Поэтому Мбаппе и организует «убийства» сам. И делает это по-разному, потому что является безумным универсалом. Да и трудно делать это всегда одинаково, когда у тебя цель отметиться по 40+ раз за сезон во всех турнирах. Самый продуктивный «убийца» в Европе.

Йозуа Киммих («Бавария»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Голевые машины – это хорошо, но разве забивать – это единственный способ «убить» соперника? Нет. Еще один вариант – оставить его вообще без мяча. Как тот будет играть, если не встречается с ним? Если «убьешь» игру оппонента, то «прикончишь» и его самого. Это лишь вопрос времени. И лучший в этом амплуа – Киммих. В среднем в лиге он выполняет – внимание! – 108.3 передачи за 90 минут. Конкуренты по этому показателю – Беннасер (107.3) и Витинья (104.7), но первый имеет выборку только в 12 матчей, а второй меньше вовлечен в создание моментов: Киммих имеет больше тех же кроссов, а еще – 7 ассистов (Витинья – только 1). Когда немец на поле, то он главный в игре в пас. Каждая атака – через него, каждое откатывание назад для удержания владения – также. Он пасует на своей трети, чтобы помочь выйти в атаку, он разгоняет ее в середине поля и завершает передачей под удар в последней трети. Он является страшным сном каждого своего врага, потому что он везде, как ночной кошмар. Как элитный убийца.

Скотт Мактоминей («Наполи»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Конте покупал центрального полузащитника, а получил второго лучшего бомбардира команды, без голов с пенальти – лучшего. В «МЮ» и сборной Шотландии умение Скотта подключаться к атаке вторым темпом не использовалось достаточно часто, а вот в Неаполе этот прием поставили на поток. Почти каждый гол – такой же, как и предыдущий. Идет пас с фланга в центр, где Мактоминей врывается в штрафную площадь – его теряет полузащитник, а шотландец забивает. И часто это был не просто важный мяч – а победный. Если точнее, то каждый второй – аж 6 из 12 голов Скотта приносили «Наполи» победы в матчах. А еще были победные ассисты... Если бы не он, команда не выиграла бы титул Серии А. Что важно, уже после первых месяцев сезона каждый соперник знал о манере Мактоминея – и все равно его почти никто не останавливал. Скотт знал только один прием, но выполнял его настолько мастерски, что никто не мог от него защититься. Киллер со своим отточенным стилем убивать – один из самых неприятных и страшных врагов.

Патрик Шик («Байер»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лучших киллеров – тот, кто выполняет свою работу с первой попытки. Одна встреча с жертвой – и последняя «вне игры». Если тебе нужно несколько попыток и много времени, то, возможно, ты недостаточно хорошо выполняешь свою работу. Так вот, с этой точки зрения к Шику ноль вопросов. Он лучший в Европе по разнице между фактическими и ожидаемыми голами без учета пенальти. Забил на 8.1 мяча больше, чем должен был. Аж 20 вместо 12. Кстати, по количеству голов с игры стал лучшим футболистом в Бундеслиге, даже Кейна обошел, представьте себе. То есть Шик реализовывал довольно часто свой первый, иногда – единственный момент в матче. Очень хладнокровно, без колебаний. В то время как некоторые форварды ошибались в решающий момент, он делал разницу. Он всегда был готов выполнить свою работу – и «убивал» единственным ударом. Никто не был настолько успешным, а если бы не Мбемо (+7.5), Шик имел бы почти 2 пункта разницы между фактическими-ожидаемыми забитыми с ближайшим преследователем по показателю.

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Доннарумма был плохим вратарем большую часть сезона, поэтому комментарии «дайте ему ЗМ» выглядят несколько забавно. Например, в чемпионате по показателю пост-шота (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными голами) он входит в топ-5 худших. Пропустил на 3.3 мяча больше, чем должен был. Вратари с худшим балансом играют за команды, которые финишировали вне зоны еврокубков, то есть перформанс Доннаруммы на дистанции – худший среди киперов топ-клубов чемпионата. А еще он привозил в ЛЧ до Нового года, из-за чего «ПСЖ» вплоть до последнего тура рисковал вылететь из турнира рекордно рано. Все так, все это правда. Но что было потом... Доннарумма – герой плей-офф. Сделал немало выносов и выиграл серию пенальти во втором матче против «Ливерпуля», потянул в решающий момент с «Астон Виллой», сделал +2.2 по пост-шоту по сумме 2-х поединков с «Арсеналом».

Может ли вратарь быть «убийцей»? Как по мне, да. Джиджи «убил» мечты нескольких команд о трофее, а Салаха – о ЗМ. Киллер не всегда нападает первым – иногда отвечает на удар соперника. И Доннарумма отвечал лучше всех. И только когда это был вопрос выживания для команды. Потому что крутые киллеры, как известно, просто так и каждый день не убивают.

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статьи эксклюзив Йонатан Буркардт Федерико Вальверде Йозуа Киммих Килиан Мбаппе Скотт Мактоминей Патрик Шик Джанлуиджи Доннарумма
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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