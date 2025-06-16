Кварцяный рассказал, почему недоволен игрой Украины против Финляндией
Известный тренер ожидал более уверенного и атакующего футбола от сине-желтых
15 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата Европы 2025 U-21 – на поле встретились команды Украины и Финляндии. Владислав Ванат и Максим Брагару принесли победу сине-желтой команде со счетом 2:0.
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный признался, что ему не понравилась игра подопечных Унаи Мельгосы:
– Виталий Владимирович, как вам матч?
– Я ожидал, что будет трудная игра, потому что финны неплохо выглядели с Нидерландами. Результат есть, сборная Украины взяла важные три очка, но нужно также обращать внимание на развитие футболистов, а этого я не увидел. Скажу честно – я не получил искреннего удовольствия от игры.
Хотелось, чтобы против Финляндии не было такого напряжения, ведь соперник не диктует футбольные тенденции. Игроки сборной Украины более весомы в Европе. Но мы играли осторожно и набивали шишки на голом месте. Я не увидел победы на классе, матч получился нервным.
– Что вам не понравилось в игре нашей молодежки?
– Мне хочется, чтобы наша сборная все время атаковала и забивала больше. Во втором тайме финны выглядели лучше, но им не хватало завершения. Было видно, что все наши футболисты старались, но они сделали много фолов во втором тайме и получили ненужные желтые карточки.
Кончилось это тем, что Бражко удалили и он пропустит важный матч против Нидерландов. Его присутствие в решающей игре гораздо важнее того момента, где он сфолил.
Ярмолюк тоже был на грани красной карточки, но судья пару раз его откровенно простил. Грубость у Егора зашкаливает. Если бы Салюк играл еще минут 10-15, то, наверное, тоже получил бы вторую желтую. Надо же рассчитывать свои возможности, – недовольный Кварцяный.
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