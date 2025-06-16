Известный тренер считает, что сборная Мельгосы сильнее, чем команда Реброва

15 июня состоялся матч второго тура группы D Евро-2025 U-21, в котором сошлись сборные Украины и Финляндии. Подопечные Унаи Мельгосы одолели соперника со счетом 2:0.

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук прокомментировал результат этого противостояния, а также признался, что считает сине-желтую команду U-21 сильнее национальной сборной под руководством Сергея Реброва:

– Лично у меня создалось впечатление, что эта молодежная сборная Украины выглядит намного интереснее, целостнее и понятнее, чем национальная команда. За коллективом Мельгосы банально приятнее наблюдать. Какое у вас мнение на этот счет?

– Ну вот почему меня огорчает игра команды Реброва? Потому что там не видно концепции. Смотри, ты заходишь в магазин – Adidas – и понимаешь, какие вещи там продаются, для какого они стиля. Ты заходишь в Reebok – все ясно. И, глядя на игру молодежки, тебе тоже все понятно!

У команды Мельгосы есть свое лицо, собственный рисунок игры, там раскрываются игроки. Работа тренерского штаба молодежной сборной Украины мне нравится гораздо больше, чем работа тренерского штаба национальной команды.

Хотя я и не сторонник иностранных специалистов, но нужно говорить правду. Отбор молодежка провела очень уверенно и эти два матча на Евро сыграла на хорошем уровне, даже несмотря на поражение от Дании. Мне кажется, что у тренерского штаба Мельгосы есть очень хорошие перспективы, – уверен Федорчук.