«Вот надо было это удаление?» Реакция фанов на победу Украины U-21
Подопечные Унаи Мельгосы сохраняют шансы на выход из группы
В воскресенье, 15 июня, сборная Украины U-21 провела второй матч на молодежном чемпионате Европы. Команда Унаи Мельгосы встречалась со сборной Финляндии U-21 и одержала победу со счетом 2:0.
Сборная Украины открыла счет на 28-й минуте. Владислав Ванат подобрал мяч после заблокированного удара и пробил голкипера соперника. Второй мяч сборная Украины забила в начале второго тайма. На 49-й минуте отличился Максим Брагару.
Неприятный для сборной Украины эпизод случился в конце матча. Владимир Бражко на 90+1-й минуте заработал вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Теперь игрок пропустит важный матч против сборной Нидерландов. Чтобы выйти из группы сборной Украины достаточно будет сыграть вничью.
Болельщики рады победе, но не совсем довольны игрой команды в конце матча. Да и удаление Бражко на последних минутах вызвало много вопросов.
Yuriy: Молодежь перспективная, но это не факт что далеко смогут дойти. Если с Нидерландами сыграют ярко – простим как бы не кончилось?
Дмитро: Сделайте что-то с Батаговым. Куча ошибок и привозов в двух матчах.
forgotten: Бражко удалился, будет тяжело.
A: Ну и болван Бражко, игра сделана, походи 3 минуты, нет, создал проблемы всей команде.
Глафира: Ванат – наш супергерой!
agins agins: По мне так слабо сыграл. Кроме гола, ничего больше не было. И то в голе была доля удачи. Бил в тупую во вратаря.
myk._.kiyko: Вот надо было это удаление? Тем более перед решающим матчем.
mpanchuk_10: Велетень очень круто себя показал.
artem5604: Что за клоунада была после 2-0? Просто отдали игру. Ну и разница с нами как всегда сыграет злую шутку. Бражко последние полгода не в форме, тут тоже тянет вниз.
biedniakov: Молодцы! Впереди решающая битва.
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