Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Тренер – об участии «Реала» в КЧМ-2025
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями об участии команды в КЧМ-2025.
«Нам нужно ускорить процесс тренировок, потому что у нас очень мало времени, чтобы познакомиться друг с другом. Приехали Лунин, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер. Мы начинаем формировать команду, и у нас будет три тренировки перед игрой.
Мы приезжаем с большим желанием, с надеждой провести хороший турнир и победить в нем», — сказал Алонсо.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».
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