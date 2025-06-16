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  4. Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Испания
16 июня 2025, 23:40 |
801
0

Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»

Тренер – об участии «Реала» в КЧМ-2025

16 июня 2025, 23:40 |
801
0
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями об участии команды в КЧМ-2025.

«Нам нужно ускорить процесс тренировок, потому что у нас очень мало времени, чтобы познакомиться друг с другом. Приехали Лунин, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер. Мы начинаем формировать команду, и у нас будет три тренировки перед игрой.

Мы приезжаем с большим желанием, с надеждой провести хороший турнир и победить в нем», — сказал Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

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Хаби Алонсо Андрей Лунин клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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