Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями об участии команды в КЧМ-2025.

«Нам нужно ускорить процесс тренировок, потому что у нас очень мало времени, чтобы познакомиться друг с другом. Приехали Лунин, Винисиус Жуниор и Арда Гюлер. Мы начинаем формировать команду, и у нас будет три тренировки перед игрой.

Мы приезжаем с большим желанием, с надеждой провести хороший турнир и победить в нем», — сказал Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».