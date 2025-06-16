Фритц высказался против разрешения коучинга на корте во время матча

Новый чемпион Штутгарта, американский теннисист Тейлор Фритц в интервью подкасту Tennis Insider высказал свое мнение, отвечая на вопрос о своем отношении к решению разрешить тренерскую работу на корте во время матча.

«О, да. Это ужасно. Я понимаю, зачем это сделали. Но, по-моему, это плохо для самого тенниса. Для игры как таковой – точно плохо. Хотя, может, для зрителей и интереснее, если бы, например, можно было слышать, что ты говоришь своему тренеру, если бы болельщики могли слушать эти разговоры, может, это добавило бы зрелищности. Но ведь даже этого мы не делаем.

То есть, получается, мы и этого не получаем. А ведь теннис – это настолько индивидуальный вид спорта. Почему кто-то другой может подсказывать мне, что делать, если стратегия – это такая важная часть игры? Например, понять, что делает соперник, какие у него розыгрыши, как он строит игру. Может, мне нужно выйти из этого шаблона? Может, то, как я сейчас строю розыгрыши, не работает и не приносит результата. Надо что-то менять.

Или наоборот – я делаю что-то, что его побеждает. Почему, если соперник сам не может догадаться, что нужно менять, ему кто-то может об этом сказать? Это полный бред. По-моему, вся суть в том, что во время матча идут настоящие шахматы в головах – это большая часть тенниса. Зачем мы от этого отказываемся, если тренер просто может дать тебе подсказку?

Понятно, что я тоже разговариваю со своим тренером по ходу матча, это можно. Но я почти никогда не спрашиваю: «Что мне делать?» Я скорее делюсь тем, что сам вижу и думаю. А он просто подтверждает мои наблюдения. Это скорее как второе мнение. Я говорю, что замечаю, а он говорит: «Да, я тоже так думаю». И мне становится проще и увереннее делать то, о чем я и сам думал».