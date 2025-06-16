«Очень доволен им». Пресс-конференция Ансельми после игры с Палмейрасом

Аргентинский главный тренер «Порту» Мартин Ансельми дал несколько комментариев после игры 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграла вничью со счетом 0:0 с «Палмейрасом»:



«Это была очень напряженная игра. У нас было несколько хороших моментов, в первом тайме мы хорошо контролировали мяч, но это было нелегко, потому что они интенсивные игроки и много прессингуют. Нам не хватало точности в завершении движений. Мы хорошо начали вторую половину, но позволили себе расслабиться. Они много работали над этими аспектами, они находятся на стадии конкуренции. Для нас это первая игра после перерыва и против соперника, у которого много возможностей. Я бы хотел отметить настрой наших игроков и то, как они боролись до конца».

Дебют Габри Вейги

«Он очень хорошо вошел в игру. Мы поняли, что они собираются использовать левый фланг с Андерсоном и Эстевао, поэтому мы вышли с Моурой и Габри Вейгой. У нас это получалось настолько хорошо, что Эстевао пришлось перейти на фланг, потому что он не мог создавать опасности. Они очень сильно изматывали нас, играли с большой глубиной и создавали опасность. Для своей первой игры он очень хорошо справился. Логично, что ему нужен темп, чтобы иметь возможность играть больше минут».

Выступление Клаудио Рамоса

«Это показывает, что мы команда. Чтобы бороться за титулы, мы должны быть командой, играть как команда и жить как команда. Каждый должен быть готов, потому что твой шанс может появиться в любой момент. Я всегда доверял Клаудио, и сегодня он показал, что заслуживает этого».

Мартим в центре

«Мы уже пробовали эту схему в «Насьонале». Он дает нам определенную универсальность, поэтому мы можем переключаться между линией из трех и четырех игроков в зависимости от давления соперника. Он очень хорошо адаптируется в обороне, и я очень доволен им».

Поле

«Поле заставило нас быть неточными, особенно в первом тайме, когда мы нашли некоторые преимущества и допустили несколько ошибок в движении. Как я уже говорил в превью, поле одинаково для обеих команд, поэтому нам пришлось адаптироваться».

Группа

«Следующая игра всегда самая важная. Побеждать в футболе нелегко, никто ничего не дает, все соревнуются. Сегодня в одном из матчей чемпионата мира была большая разница, но в этой группе такого нет. Следующие два соперника обладают качеством, мы видели это вчера, поэтому мы сосредоточены на следующих двух играх, на том, чтобы делать свою работу и продолжать развиваться. Я рад, что это была первая игра, потому что она дала нам хороший ритм, и с этого момента мы готовы. Было важно сыграть против «Палмейраса» в первом матче».

День отца в Аргентине

«Это часть жизни. Мы должны ценить тот факт, что мы здесь и можем соревноваться и представлять такой большой клуб, как «Порту», на мировом уровне. Я скучаю по своей семье. Мне повезло, что у меня все еще есть отец, но я уже давно не был с ними в этот день. Думаю, все дело в балансе. То, что они берут у нас с одной стороны, они дают нам с другой. Быть здесь вместе с этой командой и представлять великий клуб – это еще и прекрасный подарок не только ко Дню отца, но и к моему дню рождения в следующем месяце».

Соперник на высоте

«Переход на половину поля соперника отличается от перехода после потери мяча в нашей зоне. В первом тайме у «Палмейраса» было больше всего шансов. Мы хотели забить, потому что знали, что они очень эффективны в переходах. В футболе невозможно контролировать все».

Атмосфера в раздевалке

«Все знают, как закончился сезон, и мы хотим очистить этот образ. Мы должны бороться и соревноваться до последней минуты. Тогда придет результат. На первом месте конкуренция, а потом уже результат. Мы хотим побеждать в каждом соревновании, в котором участвуем. Мы рождены для победы и нам нравится побеждать. Хочу напомнить, что мы только что вернулись после перерыва, и, хотя мы провели несколько товарищеских матчей, это не одно и то же. Я думаю, что мы очень хорошо сыграли и создали тот образ, который хотели, в плане борьбы и того, что мы ни в чем себе не отказывали. Эта игра – старт для того, чем мы хотим быть и что делать. Такое соперничество принесет больше радости, чем печали. У меня есть ощущение, что мы были одной командой, и это самое главное. Именно так мы станем тем «Порту», который хотят видеть болельщики».

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» и «Порту» разошлись миром на старте клубного чемпионата мира.