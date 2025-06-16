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  4. В Окленде рассказали, почему проиграли Баварии и пропустили десять голов
Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 09:45 |
584
0

В Окленде рассказали, почему проиграли Баварии и пропустили десять голов

Иван Вицелич признался, что ждал разгрома еще до начала противостояния

16 июня 2025, 09:45 |
584
0
В Окленде рассказали, почему проиграли Баварии и пропустили десять голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

15 мая состоялся матч первого тура группы C Клубного чемпионата мира, в котором встретились немецкая «Бавария» и новозеландский «Окленд».

Мюнхенский клуб уничтожил соперника со счетом 10:0. После завершения поединка помощник главного тренера «Окленда» Иван Вицелич рассказал, почему его подопечные пропустили десять голов:

«Мы знали, что это будет очень сложная игра», – сказал Вицелич. «Мы знали, что потерпим разгромное поражение в поединке против одной из лучших команд мира. Но я очень горжусь игроками, которые не сдались и боролись до конца».

Иван рассказал, что во время перерыва тренерский штаб попросил команду продолжать бороться с наивысшим настроем: «Мы сказали им бороться до конца. И они это сделали. Для любительской команды играть на мировой арене – редкий опыт. Это мечта для многих игроков «Окленда».

Кроме того, Вицелич отверг предположение, что его игроки слишком уважают своих соперников: «Мы ясно дали понять: «Бавария» может победить любую команду. Это нас не пугает, а просто заставляет работать усерднее без мяча».

Несмотря на тяжелое поражение, он подтвердил, что это все равно был ценный опыт: «Игроки очень огорчены результатом, но мы восстановимся и извлечем урок из этого матча. Главное, что игроки осмелились выйти и бороться».

20 июня новозеландский клуб сыграет поединок второго тура против лиссабонской «Бенфики». Соперником «Баварии» станет аргентинский клуб «Бока Хуниорс» (21 июня).

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клубный чемпионат мира по футболу Бавария Окленд Сити
Николай Титюк Источник
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