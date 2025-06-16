Юрий МОРОЗ: «Украинского Дунги нам будет не хватать»

Вчера, 15 июня, молодежная сборная Украины провела свой второй матч в групповом раунде Евро-2025 (U-21). Сине-желтые обыграли команду Финляндии – 2:0. Эта победа оставляет подопечным Унаи Мельгосы неплохие шансы на выход из группы.

О поединке против финнов и дальнейшей борьбе за выход в плей-офф, эксклюзивно для Sport.ua рассказал наш эксперт данного турнира, авторитетный специалист в юношеском и молодежном футболе Юрий Мороз.

– Юрий Леонтьевич, главную задачу на сегодня мы выполнили?

– Если иметь ввиду матч против Финляндии, то да. Ребята – молодцы, победа – 2:0 была заслуженной. Ванат – красавец, Брагару, хоть и не без доли везения, также молодец, поскольку хорошо сориентировался во втором взятии ворот. Мы, как говорится, в игре.

– Как вам действия сборной Украины в матче с Финляндией, по сравнению с игрой против Дании?

– Прежде всего, я увидел изменения в составе (улыбается). На мой взгляд, с появлением Тараса Михавко, стала более надежной игра в центре защиты. В первом тайме от него и Арсения Батагова исходили конструктивные действия в начальной стадии атак. Плюс, очень хорошо действиями в обороне руководил Руслан Нещерет. В матче с финнами не было суеты возле своих ворот, была надежность.

– Уровень Ярмолюка, который вышел в старте, сомнений не вызывает?

– Мы много говорим об этом исполнителе. Игрой в клубе он доказывает свою состоятельность. Но сегодня я не могу сказать, что Егор был той фигурой на поле, как Олег Очеретько в игре против Дании. Я ожидал от игрока английской Премьер-лиги немного большего, он это уже не раз доказывал. Он не был активным, когда был на мяче.

Я бы похвалил Володю Бражка, который был, вроде, мало заметен, но коэффициент его полезных действий был очень высоким. За счет своих мелких фолов он не позволял финнам разгонять свои атаки, давая возможность нашим игрокам атаки возвращаться в оборону.

Да, эмоции его немного подвели, но уже ничего не поделаешь. Я не являюсь тренером команды, поэтому не могу отвечать за наставника, но его можно было заменить чуть раньше, чтобы не доводить дело до удаления.

– То есть, по вашим словам можно предположить, что лучшим игроком в прошедшем матче был Бражко…

– Вам журналистам всегда нужна конкретика. Я бы отметил Ваната. А что касается Бражко, то в случае со вторым предупреждением арбитр купился на слалом финского игрока, хотя там, возможно, не было даже касания.

– Не подустал ли Ванат минуте к 60-й? Его ведь не зря вскоре заменили?

– Владислав забил победный мяч. А что касается 60-й минуте, то пока это наша проблема. Мы снова начали играть на удержание счета. Финны чем сильны? Командной игрой, дисциплиной, самопожертвованием. И вот где-то с этого времени в этом аспекте игры соперник начал нас переигрывать. А вот индивидуальное мастерство у них слабоватое, что не давало им возможности решить поставленную задачу, то есть, отыграться. Датчане в этом плане на порядок сильнее.

– Если бы еще несколько таких, как Топи Кескинен, нам было сложнее?

– Однозначно. Этот крайний полузащитник заставил очень сильно попотеть сначала Едуарда Козика, а потом и Владимира Салюка. К счастью для нас, что у финнов нет таких футболистов, как Ванат или тот же Брагару, которые могут результативно решить эпизод.

– Унаи Мельгоса сможет найти равноценную замену Бражко?

– Очень на это надеюсь, хотя это будет непросто. В 1994 году чемпионами мира стали бразильцы. Я до сих пор не могу понять, какую роль в этой команде исполнял Дунга. Но факт остается фактом. Действия этого исполнителя на футбольном поле были не очень заметными, но они были с таким КПД, что это немыслимо. Он решал все вопросы в середине поля. И вот сейчас для меня Бражко в молодежной сборной, как Дунга в сборной Бразилии. Владимир – командно организующий футболист. Потенциал этого футболиста неограничен, но еще нужно работать над самоусовершенствованием.

– Впереди решающий матч против Нидерландов, в котором сборную Украины устроит и ничья…

– Все по-прежнему в наших руках. Конечно, после победы Дании над Нидерландами, первыми мы уже не будем, но второе место может быть за сине-желтыми. При этом будет ошибочным мнением, играть в последнем туре на ничью, это может погубить команду. В нашей стране, думаю, на все закроют глаза, лишь бы сборная вышла в четвертьфинал.

Поэтому в поединке с Нидерландами жду суперкомпенсации от подопечных Унаи Мельгосы. Верю, что они побегут, как лошади…