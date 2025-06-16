Власти Сербии считают Джоковича врагом. Ноле будет жить в Греции?

Сербский теннисист Новак Джокович получил вид на жительство в Греции. Это произошло на фоне напряженных отношений сербского теннисиста с властями своей страны, особенно после того, как он публично поддержал студентов, протестующих против правительства в течение нескольких месяцев.

Теперь президент Сербии Вучич считает его врагом. Причиной такого поворота стала открытая поддержка Джоковичем студентов, участвующих в масштабных антиправительственных протестах, которые сотрясают страну с ноября 2024 года, после трагической аварии на железнодорожной станции в Нови-Саде.

Окончательный разрыв произошел 15 марта, когда тысячи людей снова вышли на улицы Белграда на антиправительственные демонстрации. В тот же день Новак опубликовал в X фотографию с протестов с подписью: «Сербия… История! Великолепно». Уже на следующий день сербская прогосударственная газета Informer первой в медийном пространстве страны открыто напала не только на Новака, но и на его жену, обвинив их в поддержке «хулиганов, которые насильственно разрушают страну».

Таким образом объясняется, почему семья Джоковича на данный момент отклонила идею о возвращении для постоянного проживания в Белград и желает обосноваться в Греции. Осталось уладить несколько формальностей, однако Ноле находится на финальной стадии оформления постоянного проживания в этой стране.