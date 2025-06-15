24-кратный победитель турниров Grand Slam планирует выступить на ОИ-2028

Покидая корт Филиппа Шатрие после поражения от Янника Синнера в полуфинале Ролан Гаррос 2025, сербский теннисист Новак Джокович задержался на арене и поцеловал парижский грунт, как будто бы символично прощаясь. Через несколько минут он заявил на пресс-конференции, что это «возможно, был его последний матч здесь».

Такие жесты породили волну слухов о скором завершении его карьеры. Однако, судя по его недавнему часовому интервью хорватскому YouTube-каналу Neuspjeh prvaka, серб не планирует вешать ракетку на гвоздь – ни в 2026, ни в ближайшие годы.

Об этом он рассказал в беседе с бывшим футболистом сборной Хорватии, бронзовым призером чемпионата мира 1998 Славеном Биличем.

«Единственное, о чем я сейчас думаю, что меня по-настоящему мотивирует – это Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, где я хочу представить свою страну. Конечно, есть еще турниры Большого шлема, но они не стоят рядом с Олимпиадой, по крайней мере, для меня», – поделился Джокович.

Если ему удастся воплотить эту цель, он сыграет на Олимпиаде в возрасте 41 года и выступит там в ранге действующего чемпиона, ведь именно он завоевал золотую медаль в Париже, победив в изнурительном финале Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Также Ноле признался, что «большая часть его самого ушла» вместе с завершением карьеры Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. «Я действительно чувствую себя другим после ухода Рафаэля. Не думал, что это так повлияет на меня», – отметил Джокович, добавив, что «Синнер и Алькарас – выдающиеся теннисисты, но их невозможно сравнивать с Большой тройкой».