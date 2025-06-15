ДЖОКОВИЧ: «Моему отцу пришлось занимать деньги у мафии»

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович дал откровенное интервью сербским СМИ, в котором затронул множество тем, включая трудности, с которыми ему пришлось столкнуться на пути к профессиональной карьере.

Один из самых эмоциональных моментов – рассказ о жертвах его родителей ради его мечты.

Когда карьера сербского теннисиста только начинала набирать обороты, ему необходимо было отправиться в США для участия в турнирах и дальнейшего развития.

«Общая стоимость поездки составляла около 5000 долларов – на тот момент это была неподъемная сумма. Моему отцу пришлось обратиться к ростовщикам, к мафии. Он объяснил ситуацию, признался, что мы спешим, и они назначили процент – 30%.

Отец согласился, но с того времени есть невероятные истории. У нас было много проблем, вплоть до того, что они спровоцировали автомобильную аварию. Но в итоге он смог все выплатить», – рассказал Джокович.