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ITF
16 июня 2025, 07:53 |
122
0

Украинский теннисист стал призером на турнире в Боснии и Герцеговине

Вячеслав Белинский уступил в двух сетах шестому сеяному Андрею Недичу

16 июня 2025, 07:53 |
122
0
Украинский теннисист стал призером на турнире в Боснии и Герцеговине
Instagram. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 514) стал призером грунтового турнира ITF M25 в Киселяке, Босния и Герцеговина.

21-летний украинец, получивший седьмой номер посева, в финальном поединке уступил в двух сетах шестому сеяному Андрею Недичу (ATP 446) из Боснии и Герцеговины.

Теннисисты провели на корте 1 час и 11 минут. Для спортсменов это было четвертое очное противостояние, счет – 3:1 в пользу боснийца.

ITF M25 Киселяк. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) [7] – Андрей Недич (Босния и Герцеговина) [6] – 4:6, 2:6

Для Вячеслава это был четвертый финал в одиночном разряде на турнирах ITF в этом сезоне, из них на счету украинского теннисиста 2 победы и 2 поражения.

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Вячеслав Белинский
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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