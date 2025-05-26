Украинский теннисист выиграл парный трофей турнира в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (ATP 485) завоевал парный трофей и сыграл в одиночном финале на грунтовом турнире ITF M15 в Брчко, Босния и Герцеговина.

В финале парного разряда Белинский и его напарник Яша Шайрих из Польши переиграли в трех сетах второй сеяный тандем Габриэле Мария Ноче (Италия) / Томаш Беркета (Польша).

ITF M15 Брчко. Грунт. Финал. Пары

Вячеслав Белинский (Украина) / Яша Шайрих (Польша) [2] – Габриэле Мария Ноче (Италия) / Томаш Беркета (Польша) [2] – 1:6, 6:3, 10:5

В решающем поединке одиночного турнира 21-летний украинец, получивший первый номер посева, уступил в трех сетах третьему сеяному Душану Обрадовичу (ATP 637) из Сербии.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 18 минут. Для спортсменов это было третье очное противостояние, счет – 2:1 в пользу Вячеслава.

ITF M15 Брчко. Грунт. Финал

Вячеслав Белинский (Украина) [1] – Душан Обрадович (Бельгия) [3] – 5:7, 6:3, 2:6

Для Вячеслава Белинского это девятый парный трофей в карьере.