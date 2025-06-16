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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 04:25 | Обновлено 16 июня 2025, 04:30
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0

Клубный ЧМ. Ботафого и Сиэтл Саундерс объявили стартовые составы

Матч первого тура клубного чемпионата мира пройдет в Сиэттле

16 июня 2025, 04:25 | Обновлено 16 июня 2025, 04:30
30
0
Клубный ЧМ. Ботафого и Сиэтл Саундерс объявили стартовые составы
Сиэтл Саундерс

В ночь на 16 июня в Сиэтле состоится матч группового этапа клубного чемпионата мира 2025.

Ботафого из Бразилии встретится с американским клубом Сиэтл Саундерс. Начало игры – в 05:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для обеих команд это будет первый поединок в группе A, где ярко стартовал ПСЖ, одержав победу над Атлетико Мадрид (4:0).

Матч состоится на арене Lumen Field в Сиэтле, которая вмещает 72 тысячи зрителей.

Обслуживать поединок будет шведский арбитр Гленн Нюберг.

Клубный ЧМ. Ботафого и Сиэтл Саундерс объявили стартовые составы

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Ботафого Сиэтл Саундерс клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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