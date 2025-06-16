Клубный ЧМ. Ботафого и Сиэтл Саундерс объявили стартовые составы
Матч первого тура клубного чемпионата мира пройдет в Сиэттле
В ночь на 16 июня в Сиэтле состоится матч группового этапа клубного чемпионата мира 2025.
Ботафого из Бразилии встретится с американским клубом Сиэтл Саундерс. Начало игры – в 05:00 по киевскому времени.
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Для обеих команд это будет первый поединок в группе A, где ярко стартовал ПСЖ, одержав победу над Атлетико Мадрид (4:0).
Матч состоится на арене Lumen Field в Сиэтле, которая вмещает 72 тысячи зрителей.
Обслуживать поединок будет шведский арбитр Гленн Нюберг.
Клубный ЧМ. Ботафого и Сиэтл Саундерс объявили стартовые составы
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