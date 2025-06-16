Владислав ВАНАТ: «У сборной неплохие шансы на выход из группы»

У другому поєдинку на Євро-2025 U-21 молодіжна збірна України U-21 переграла Фінляндію U-21 (2:0). Після завершення гри нападник синьо-жовтих Владислав Ванат, якого було визнано гравцем матчу, поспілкувався з пресою.

«Враження від матчу позитивні, тому що перемогли й наблизилися до нашої мети – виходу з групи. Забити мені було неспросто, адже поруч було багато захисників. Олег Очеретько віддав передачу, я пробив, підняв голову, подивився, як зреагував голкіпер, і повторним ударом уже забив.

Цей гол був дуже важливим для мене, адже я як найстарший гравець у команді, що виступав на чемпіонаті Європи за національну збірну, перебував під певним тиском. Але я забив і дуже щасливий.

Вважаю, що в нас непогані шанси на вихід із групи. Наступний матч ми граємо проти Нідерландів, і хоча це дуже сильна команда, ми цілком можемо виграти й вийти в наступну стадію турніру.

У нас була велика підтримка на трибунах, адже Кошице недалеко від України. Ми вдячні всім нашим прихильникам за підтримку.

Щодо червоної картки Бражка, то ситуації бувають різні. У мене теж був випадок, коли була пряма червона картка й дикваліфікація на два матчі. У нього дві жовті, тож його буде відсторонено на одну гру. Ми про це згадали після матчу, але яку ж пораду я йому можу дати? Йому вже 23 роки, і він сам має розуміти всю ситуацію.

Щодо порівнянь з іншими змаганнями, то мені здається, що на рівні національних команд захисники більш висококласні. Але от якщо взяти збірну Данії, то в неї захисники дуже хороші. Було складно грати проти них, і, гадаю, вони могли б виступати в топ-командах України».