ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 ПСЖ – Атлетико
Витинья отметился одним голом и помог парижанам одержать победу со счетом 4:0
25-летний португальский хавбек Витинья был признан лучшим игроком матча первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико, который завершился со счетом 4:0.
Португалец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, отметившись забитым мячом на 45+1-й минуте.
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В одном квартете парижане матрасники играют вместе с Ботафого и Сиэтл Саундерс, который проведут очное противостояние в первом туре 16 июня в 05:00 по Киеву.
ПСЖ в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 ПСЖ – Атлетико
Vitinha 🌟#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 15, 2025
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