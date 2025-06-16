25-летний португальский хавбек Витинья был признан лучшим игроком матча первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико, который завершился со счетом 4:0.

Португалец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, отметившись забитым мячом на 45+1-й минуте.

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В одном квартете парижане матрасники играют вместе с Ботафого и Сиэтл Саундерс, который проведут очное противостояние в первом туре 16 июня в 05:00 по Киеву.

ПСЖ в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 ПСЖ – Атлетико

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