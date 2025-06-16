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Клубный чемпионат мира
16 июня 2025, 01:14 |
171
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 ПСЖ – Атлетико

Витинья отметился одним голом и помог парижанам одержать победу со счетом 4:0

16 июня 2025, 01:14 |
171
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 ПСЖ – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

25-летний португальский хавбек Витинья был признан лучшим игроком матча первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе В между командами ПСЖ и Атлетико, который завершился со счетом 4:0.

Португалец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, отметившись забитым мячом на 45+1-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете парижане матрасники играют вместе с Ботафого и Сиэтл Саундерс, который проведут очное противостояние в первом туре 16 июня в 05:00 по Киеву.

ПСЖ в сезоне 2024/25 оформил требл, выиграв Лигу 1, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 ПСЖ – Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine
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Витинья (ПСЖ) клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Атлетико Мадрид ПСЖ - Атлетико фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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