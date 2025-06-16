Джанлуиджи БУФФОН: «Главная цель – избежать позора»
Экс-вратарь о назначении нового тренера сборной Италии
Федерации футбола Италии официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной. Перед 47-летним специалистом поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2026.
На назначение Гаттузо отреагировал легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон.
«Мы сделали лучший выбор. Мы делаем то, с чего всегда начинали после темных времен. Для нас главная цель – избежать позора. Сейчас такие времена, что сложно обыграть любого соперника», – сказал Буффон.
Гаттузо заменил в сборной Италии Лучано Спаллетти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У хавбека «Шахтера» еще есть шанс оказаться в стане чемпиона Италии
Легенда сборной Италии выделил футболистов атакующей линии