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  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Главная цель – избежать позора»
Италия
16 июня 2025, 21:32 |
629
1

Джанлуиджи БУФФОН: «Главная цель – избежать позора»

Экс-вратарь о назначении нового тренера сборной Италии

16 июня 2025, 21:32 |
629
1
Джанлуиджи БУФФОН: «Главная цель – избежать позора»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Федерации футбола Италии официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной. Перед 47-летним специалистом поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2026.

На назначение Гаттузо отреагировал легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон.

«Мы сделали лучший выбор. Мы делаем то, с чего всегда начинали после темных времен. Для нас главная цель – избежать позора. Сейчас такие времена, что сложно обыграть любого соперника», – сказал Буффон.

Гаттузо заменил в сборной Италии Лучано Спаллетти.

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Джанлуиджи Буффон Дженнаро Гаттузо назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: ANSA
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Комментарии 1
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Saar
Ні, Джіджі.  У вас повно іменитих з досвідом тренерів! Італійці -одні з найкращих! А ви ставите тренером Гатузо, в якого ні досвіду ні жодного трофея в якості тренера! 
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