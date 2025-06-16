Джанлуиджи БУФФОН: «Главная цель – избежать позора»

Федерации футбола Италии официально объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера национальной сборной. Перед 47-летним специалистом поставлена задача вывести сборную Италии на ЧМ-2026.

На назначение Гаттузо отреагировал легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон.

«Мы сделали лучший выбор. Мы делаем то, с чего всегда начинали после темных времен. Для нас главная цель – избежать позора. Сейчас такие времена, что сложно обыграть любого соперника», – сказал Буффон.

Гаттузо заменил в сборной Италии Лучано Спаллетти.