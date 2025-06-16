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  4. Уйдет навсегда. Клуб АПЛ указал на дверь украинцу, который играл за Динамо
Англия
16 июня 2025, 23:21 |
1288
0

Уйдет навсегда. Клуб АПЛ указал на дверь украинцу, который играл за Динамо

«Сандерленд» не рассчитывает на Назария Русина

16 июня 2025, 23:21 |
1288
0
Уйдет навсегда. Клуб АПЛ указал на дверь украинцу, который играл за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Хорватский клуб «Хайдук» отказался от украинского нападающего Назария Русина, права на которого принадлежат «Сандерленду».

По информации Sunderland Echo, «Сандерленд» также не рассчитывает на украинца после его возвращения с аренды. «Черные коты», вернувшиеся в АПЛ, этим летом рассчитывают распрощаться с Русиным навсегда.

Этот сезон Русин провел в аренде в «Хайдуке», отыграл 17 матчей и сделал одну результативную передачу.

Ранее украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал слухи о конфликте с президентом английского «Сандерленда», который якобы лоялен к россиянам.

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Дмитрий Олейник Источник: Sunderland Echo
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