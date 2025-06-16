Моуриньо решил, какого украинского футболиста хочет тренировать

23-летний украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

По информации турецкого издания Hürriyet, украинца хочет купить турецкий топ-клуб «Фенербахче», который тренирует известный португальский тренер Жозе Моуриньо. В переходе Батагова лично заинтересован президент клуба Али Кочем, который готов включить в сделку по трансферу Арсения процент от будущей продажи.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист. Ранее сообщалось, что в трансфере Батагова заинтересован римский «Лацио».