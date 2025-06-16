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Турция
16 июня 2025, 21:50 | Обновлено 16 июня 2025, 22:04
1275
0

Моуриньо решил, какого украинского футболиста хочет тренировать

В «Фенербахче» может перейти Батагов

16 июня 2025, 21:50 | Обновлено 16 июня 2025, 22:04
1275
0
Моуриньо решил, какого украинского футболиста хочет тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

23-летний украинский центрбек «Трабзонспора» Арсений Батагов может уже этим летом сменить клуб.

По информации турецкого издания Hürriyet, украинца хочет купить турецкий топ-клуб «Фенербахче», который тренирует известный португальский тренер Жозе Моуриньо. В переходе Батагова лично заинтересован президент клуба Али Кочем, который готов включить в сделку по трансферу Арсения процент от будущей продажи.

В этом сезоне Батагов провел 23 матча, забил 2 гола и отдал один ассист. Ранее сообщалось, что в трансфере Батагова заинтересован римский «Лацио».

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Фенербахче Жозе Моуриньо Арсений Батагов трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Hurriyet
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