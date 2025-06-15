Владислав ВАНАТ: «Кажется, могли бы и больше забить финнам»

Форвард сборной Украины U-21 Владислав Ванат, автор одного из голов в матче с Финляндией U-21 (2:0), прокомментировал игру 2-го тура Евро-2025 U-21:

«Отличная игра. Кажется, могли и больше мячей забить финнам. Выиграли – и хорошо.

Взаимодействие с Очеретько? Он очень умный игрок, с ним легко найти взаимопонимание. Можно сказать, что он мозг нашей команды.

На чемпионате Европы не может быть легких или тяжелых матчей, тем более что мы играем на третий день после очень тяжелой игры. Не сказал бы, что матч был намного легче. Возможно, соперник устал. Самое главное – что выиграли.

Лучший игрок матча? Я не мечтал об этом, чего мне об этом мечтать. Назначили и назначили, кто-то так решил. Я бы себе не дал за сегодняшнюю игру».