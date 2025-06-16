Предложение сделано. Звезда сборной Украины близка к трансферу за €55 млн

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Fichajes, на данный момент Забарный очень близок к трансферу в «ПСЖ». Парижане сделали предложение в размере 55 миллионов евро – руководство действующего победителя Лиги чемпионов видит в украинском футболисте идеальную замену Маркиньосу. Клуб видит в нем игрока стартового состава на много лет вперед.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.