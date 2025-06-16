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Франция
16 июня 2025, 21:14 | Обновлено 16 июня 2025, 22:04
2199
0

Предложение сделано. Звезда сборной Украины близка к трансферу за €55 млн

Илья Забарный все ближе к переезду в Париж

16 июня 2025, 21:14 | Обновлено 16 июня 2025, 22:04
2199
0
Предложение сделано. Звезда сборной Украины близка к трансферу за €55 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».

По информации Fichajes, на данный момент Забарный очень близок к трансферу в «ПСЖ». Парижане сделали предложение в размере 55 миллионов евро – руководство действующего победителя Лиги чемпионов видит в украинском футболисте идеальную замену Маркиньосу. Клуб видит в нем игрока стартового состава на много лет вперед.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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