Предложение сделано. Звезда сборной Украины близка к трансферу за €55 млн
Илья Забарный все ближе к переезду в Париж
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут». Украинцем активно интересуется «ПСЖ».
По информации Fichajes, на данный момент Забарный очень близок к трансферу в «ПСЖ». Парижане сделали предложение в размере 55 миллионов евро – руководство действующего победителя Лиги чемпионов видит в украинском футболисте идеальную замену Маркиньосу. Клуб видит в нем игрока стартового состава на много лет вперед.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда сборной Италии выделил футболистов атакующей линии
Известный тренер высказался о игроке «Динамо»