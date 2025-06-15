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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 22:15 | Обновлено 15 июня 2025, 22:23
793
0

Стало известно, когда новичок УПЛ начнет подготовку к сезону

«Эпицентр» пытается сохранить всех лидеров

15 июня 2025, 22:15 | Обновлено 15 июня 2025, 22:23
793
0
Стало известно, когда новичок УПЛ начнет подготовку к сезону
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ «Эпицентр» начнет подготовку к новому сезону 21 июня в Дунаевцах, что в Хмельницкой области.

По имеющейся информации, в межсезонье «Эпицентр» планирует сыграть шесть контрольных матчей: 30 июня – с винницкой «Нивой», 6 июля – с «Подольем», 10 июля – с «Рухом», 15 – с «Буковиной». Заключительные спарринги – с «Оболонью» и «Колосом» состоятся, соответственно, 22 и 26 июля.

Прилагаются усилия, чтобы сохранить всех лидеров, хотя сделать это будет нелегко, потому что, в частности, бомбардиром Даниилом Кравчуком активно интересуется один из элитных польских клубов.

Ожидается, что на просмотр в Дунаевцы приедет 5–6 потенциальных новобранцев.

Что же касается домашних календарных матчей, то в первой части сезона подопечные Сергея Нагорняка собираются их проводить в Тернополе и Каменец–Подольском.

Ранее сообщалось о том, что известный украинский вратарь будет работать тренером в клубе УПЛ.

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Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Нива Винница Подолье Хмельницкий Рух Львов ВК Буковина Черновцы Оболонь Киев Колос Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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