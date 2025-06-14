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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 14:34 | Обновлено 14 июня 2025, 14:41
837
0

Источник: известный украинский вратарь будет работать тренером в клубе УПЛ

Александр Бандура станет тренером голкиперов «Эпицентра»

14 июня 2025, 14:34 | Обновлено 14 июня 2025, 14:41
837
0
Источник: известный украинский вратарь будет работать тренером в клубе УПЛ
Александр Бандура

Известный в прошлом голкипер, Александр Бандура, определился с новым местом работы после завершения карьеры.

По информации издания Sportarena, Бандура в ближайшее время присоединится к клубу «Эпицентр», впервые вышедшему в УПЛ. Александр станет новым помощником Сергея Нагорняка и будет работать с вратарями клуба.

Лишь недавно Бандура начал тренерскую карьеру. Александр в феврале 2025 года присоединился к клубу ЮКСА в качестве тренера вратарей. Однако надолго задержаться экс-вратарю в клубе не удалось, всему виной вмешательство агента во внутренние дела команды.

Напомним, что Александр завершил профессиональную карьеру футболиста в начале 2025 года.

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Александр Бандура чемпионат Украины по футболу тренер вратарей назначение тренера Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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