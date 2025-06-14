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Украина. Премьер лига
14 июня 2025, 14:31 | Обновлено 14 июня 2025, 14:54
1383
0

Динамо поблагодарило 3-кратного чемпиона УПЛ, который завершил карьеру

Александр Рыбка повесил бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет

14 июня 2025, 14:31 | Обновлено 14 июня 2025, 14:54
1383
0
Динамо поблагодарило 3-кратного чемпиона УПЛ, который завершил карьеру
ФК Динамо Киев. Александр Рыбка

13 июня 2025 года бывший вратарь национальной сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении игровой карьеры.

На решение 38-летнего футболиста соответствующим постом в социальных сетях отреагировало киевское «Динамо»:

«Воспитанник киевского «Динамо» объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 38 лет. Вместе с нашим клубом Александр Рыбка трижды становился чемпионом Украины, четыре раза завоевывал Кубок Украины и один Суперкубок. Спасибо за игру, Александр!»

В составе киевского «Динамо» Александр Рыбка провел 64 матча, пропустив 52 гола.

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Источник: известный украинский вратарь будет работать тренером в клубе УПЛ
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Александр Рыбка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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