Динамо поблагодарило 3-кратного чемпиона УПЛ, который завершил карьеру

13 июня 2025 года бывший вратарь национальной сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении игровой карьеры.

На решение 38-летнего футболиста соответствующим постом в социальных сетях отреагировало киевское «Динамо»:

«Воспитанник киевского «Динамо» объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 38 лет. Вместе с нашим клубом Александр Рыбка трижды становился чемпионом Украины, четыре раза завоевывал Кубок Украины и один Суперкубок. Спасибо за игру, Александр!»

В составе киевского «Динамо» Александр Рыбка провел 64 матча, пропустив 52 гола.