Динамо поблагодарило 3-кратного чемпиона УПЛ, который завершил карьеру
Александр Рыбка повесил бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет
13 июня 2025 года бывший вратарь национальной сборной Украины Александр Рыбка объявил о завершении игровой карьеры.
На решение 38-летнего футболиста соответствующим постом в социальных сетях отреагировало киевское «Динамо»:
«Воспитанник киевского «Динамо» объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 38 лет. Вместе с нашим клубом Александр Рыбка трижды становился чемпионом Украины, четыре раза завоевывал Кубок Украины и один Суперкубок. Спасибо за игру, Александр!»
В составе киевского «Динамо» Александр Рыбка провел 64 матча, пропустив 52 гола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дело не только в деньгах
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о перезагрузке «королевского клуба»