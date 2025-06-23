Хаби АЛОНСО: «Этот футболист отлично подошел Реалу»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался доволен работой на тренировках центрального защитника Дина Хейсена, который недавно перешел из «Борнмута» в «королевский клуб».

«Этот парень отлично подошел нам, Хейсен довольно быстро всему учится и он умный футболист», — сказал Алонсо.

В прошлом сезоне Хейсен отыграл за «Борнмут» 36 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил слова доверия к хавбеку мадридского «Реала» Браиму Диасу.