Хаби АЛОНСО: «Этот футболист отлично подошел Реалу»
Тренер доволен Дином Хейсеном на тренировках
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался доволен работой на тренировках центрального защитника Дина Хейсена, который недавно перешел из «Борнмута» в «королевский клуб».
«Этот парень отлично подошел нам, Хейсен довольно быстро всему учится и он умный футболист», — сказал Алонсо.
В прошлом сезоне Хейсен отыграл за «Борнмут» 36 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Ранее наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил слова доверия к хавбеку мадридского «Реала» Браиму Диасу.
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