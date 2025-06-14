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  4. АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Испания
14 июня 2025, 01:18 |
231
0

АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале

Испанец обратился к Браиму Диасу

14 июня 2025, 01:18 |
231
0
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил слова доверия к хавбеку мадридского «Реала» Браиму Диасу.

«Я не хочу, чтобы ты чувствовал угрозу или думал, что будешь играть меньше или иметь меньше возможностей в следующем сезоне. Мы доверяем тебе и хотим, чтобы ты остался в «Реале», – сказал испанский специалист.

В этом сезоне Диас провел за «Реал» 52 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что на Диаса рассчитывает и президент «Реала» Флорентино Перес.

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Браим Диас Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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