АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил слова доверия к хавбеку мадридского «Реала» Браиму Диасу.

«Я не хочу, чтобы ты чувствовал угрозу или думал, что будешь играть меньше или иметь меньше возможностей в следующем сезоне. Мы доверяем тебе и хотим, чтобы ты остался в «Реале», – сказал испанский специалист.

В этом сезоне Диас провел за «Реал» 52 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что на Диаса рассчитывает и президент «Реала» Флорентино Перес.