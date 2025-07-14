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  4. Флик решил выгнать двух игроков Барсы, которые подавали надежды
Испания
14 июля 2025, 05:12 |
440
0

Флик решил выгнать двух игроков Барсы, которые подавали надежды

Тренер не видит в команде Иньяки Пенью и Ансу Фати

14 июля 2025, 05:12 |
440
0
Флик решил выгнать двух игроков Барсы, которые подавали надежды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил, какие игроки каталонского клуба ему больше не нужны.

По информации El Nacional, немецкий тренер больше не видит в клубе Иньяки Пенью и Ансу Фати и попросил руководство «кулес» распрощаться с ними.

Фати уже завершишь переход в «Монако» на правах аренды, переговоры по трансферу Пеньи ведутся.

В этом сезоне Фати провел за «Барселону» только 11 матчей и не оформил ни одного результативного действия. На счету Иньяки Пеньи 23 матча, 25 пропущенных голов и 7 сухих поединков.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Иньяки Пенья Ансу Фати Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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