Флик решил выгнать двух игроков Барсы, которые подавали надежды

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик решил, какие игроки каталонского клуба ему больше не нужны.

По информации El Nacional, немецкий тренер больше не видит в клубе Иньяки Пенью и Ансу Фати и попросил руководство «кулес» распрощаться с ними.

Фати уже завершишь переход в «Монако» на правах аренды, переговоры по трансферу Пеньи ведутся.

В этом сезоне Фати провел за «Барселону» только 11 матчей и не оформил ни одного результативного действия. На счету Иньяки Пеньи 23 матча, 25 пропущенных голов и 7 сухих поединков.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.