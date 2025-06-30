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  4. Флик не хочет больше слышать от Барселоны о трансферах этих игроков
Испания
30 июня 2025, 01:36 |
185
0

Флик не хочет больше слышать от Барселоны о трансферах этих игроков

Тренер исключил продажу ряда игроков

30 июня 2025, 01:36 |
185
0
Флик не хочет больше слышать от Барселоны о трансферах этих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик рассказал руководству клуба, трансферы каких футболистов он больше не рассматривает

По информации испанского портала El Nacional, немецкий специалист больше не хочет слышать о трансферах Френки де Йонга, Феррана Торреса и Фермина Лопеса. Флик видит будущее этих футболистов только в каталонском клубе.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Ханс-Дитер Флик Френки де Йонг Ферран Торрес Фермин Лопес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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