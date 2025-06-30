Флик не хочет больше слышать от Барселоны о трансферах этих игроков
Тренер исключил продажу ряда игроков
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ганс-Дитер Флик рассказал руководству клуба, трансферы каких футболистов он больше не рассматривает
По информации испанского портала El Nacional, немецкий специалист больше не хочет слышать о трансферах Френки де Йонга, Феррана Торреса и Фермина Лопеса. Флик видит будущее этих футболистов только в каталонском клубе.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
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