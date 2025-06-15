Бавария оформила самую крупную победу в истории клубного чемпионата мира
15 июня мюнхенцы разгромили Окленд Сити со счетом 10:0 на старте КЧМ-2025
15 июня состоялся матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 в группе С между командами Бавария (Германия) и Окленд Сити (Новая Зеландия).
Поединок прошел на арене TQL Стэдиум в Цинциннати. Игра завершилась со счетом 10:0 в пользу мюнхенцев. Предыдущий рекорд принадлежал саудовскому Аль-Хилялю, который на КЧМ-2021 разбил ФК Аль-Джазира из ОАЭ 6:1.
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Эта победа стала самой крупной в истории клубного чемпионата мира.
В одном квартете Бавария и Окленд Сити выступают вместе с Бока Хуниорс (Аргентина) и Бенфикой (Португалия).
Клубный чемпионат мира 2025. 15 июня
Группа С. 1-й тур
Бавария – Окленд Сити – 10:0
Голы: Кингсли Коман, 6, 21, Саша Боэ, 18, Майкл Олисе, 20, 45+3, Томас Мюллер, 45, 89, Майкл Олисе 45+3, Джамал Мусиала, 67, 73 (пен.), 84
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