Экс-наставник Тоттенхэма готов работать в Саудовской Аравии

59-летний австралийский тренер Анже Постекоглу рассматривает возможность работать в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, «Аль-Ахли» Джидда рассматривает возможность пригласить Постекоглу в случае увольнения нынешнего наставника Маттиаса Яйссле.

Будущее немецкого наставника под вопросом, несмотря на то, что он выиграл Лигу чемпионов Азии.

Анже Постекоглу сообщил, что готов вернуться к работе, но хотел бы получить предложение из АПЛ.

В этом сезоне австралиец был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы.