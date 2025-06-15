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  4. Экс-наставник Тоттенхэма готов работать в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
15 июня 2025, 21:12 |
273
1

Экс-наставник Тоттенхэма готов работать в Саудовской Аравии

Анже Постекоглу главный претендент на пост «Аль-Ахли» из Джидды

15 июня 2025, 21:12 |
273
1
Экс-наставник Тоттенхэма готов работать в Саудовской Аравии
The Sun

59-летний австралийский тренер Анже Постекоглу рассматривает возможность работать в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, «Аль-Ахли» Джидда рассматривает возможность пригласить Постекоглу в случае увольнения нынешнего наставника Маттиаса Яйссле.

Будущее немецкого наставника под вопросом, несмотря на то, что он выиграл Лигу чемпионов Азии.

Анже Постекоглу сообщил, что готов вернуться к работе, но хотел бы получить предложение из АПЛ.

В этом сезоне австралиец был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы.

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Аль-Ахли Джидда Ангелос Постекоглу чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера Маттиас Яйссле
Александр Сильченко Источник: The Sun
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Mark4854590
І на другий сезон виграє трофей. Як він це вміє
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