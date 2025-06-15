Экс-наставник Тоттенхэма готов работать в Саудовской Аравии
Анже Постекоглу главный претендент на пост «Аль-Ахли» из Джидды
59-летний австралийский тренер Анже Постекоглу рассматривает возможность работать в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает издание The Sun.
По информации издания, «Аль-Ахли» Джидда рассматривает возможность пригласить Постекоглу в случае увольнения нынешнего наставника Маттиаса Яйссле.
Будущее немецкого наставника под вопросом, несмотря на то, что он выиграл Лигу чемпионов Азии.
Анже Постекоглу сообщил, что готов вернуться к работе, но хотел бы получить предложение из АПЛ.
В этом сезоне австралиец был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы.
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