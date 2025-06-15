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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 21:07 |
553
0

ПСЖ – Атлетико. Суперматч КЧМ: Энрике и Симеоне назвали стартовые составы

Поединок первого тура группы В состоится 15 июня и начнется в 22:00 по Киеву

15 июня 2025, 21:07 |
553
0
ПСЖ – Атлетико. Суперматч КЧМ: Энрике и Симеоне назвали стартовые составы
Коллаж Sport.ua

15 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Атлетико Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Луис Энрике и Диего Симеоне назвали стартовые составы своих подопечных.

Звездный форвард парижан Усман Дембеле остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Атлетико:

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стартовые составы Луис Энрике Диего Симеоне ПСЖ Атлетико Мадрид ПСЖ - Атлетико клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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