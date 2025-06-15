ПСЖ – Атлетико. Суперматч КЧМ: Энрике и Симеоне назвали стартовые составы

15 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Атлетико Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Наставники команд Луис Энрике и Диего Симеоне назвали стартовые составы своих подопечных.

Звездный форвард парижан Усман Дембеле остался на скамейке для запасных.

Стартовые составы на матч ПСЖ – Атлетико: