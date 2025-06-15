Клубный чемпионат мира15 июня 2025, 21:07 |
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ПСЖ – Атлетико. Суперматч КЧМ: Энрике и Симеоне назвали стартовые составы
Поединок первого тура группы В состоится 15 июня и начнется в 22:00 по Киеву
15 июня 2025, 21:07 |
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15 июня состоится матч первого тура группы В клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Атлетико Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд Луис Энрике и Диего Симеоне назвали стартовые составы своих подопечных.
Звездный форвард парижан Усман Дембеле остался на скамейке для запасных.
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Стартовые составы на матч ПСЖ – Атлетико:
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