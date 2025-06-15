Милан заинтересован в подписании бывшего одноклубника Зинченко
Гранит Джака заинтересован стать игроком «россонери»
32-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака может покинуть леверкузенский «Байер» и перейти в «Милан».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Известно, что «Милан» предложил Граниту контракт до 2028 года с возможной пролонгацией. Полузащитник заинтересован в трансфере, поэтому последнее слово – за немецким клубом.
Джака присоединился к «Байеру» в сезоне 2023/24. В прошлом сезоне швейцарец сыграл 49 матчей в различных турнирах и забил 2 мяча.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Джака был одноклубником украинца Александра Зинченко, который также привлек внимание селекционеров «Милана», поэтому футболисты могут снова играть в одном клубе.
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