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Италия
15 июня 2025, 20:32 | Обновлено 15 июня 2025, 20:42
636
0

Милан заинтересован в подписании бывшего одноклубника Зинченко

Гранит Джака заинтересован стать игроком «россонери»

15 июня 2025, 20:32 | Обновлено 15 июня 2025, 20:42
636
0
Милан заинтересован в подписании бывшего одноклубника Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака может покинуть леверкузенский «Байер» и перейти в «Милан».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Известно, что «Милан» предложил Граниту контракт до 2028 года с возможной пролонгацией. Полузащитник заинтересован в трансфере, поэтому последнее слово – за немецким клубом.

Джака присоединился к «Байеру» в сезоне 2023/24. В прошлом сезоне швейцарец сыграл 49 матчей в различных турнирах и забил 2 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Джака был одноклубником украинца Александра Зинченко, который также привлек внимание селекционеров «Милана», поэтому футболисты могут снова играть в одном клубе.

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Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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