Милан заинтересован в подписании бывшего одноклубника Зинченко

32-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака может покинуть леверкузенский «Байер» и перейти в «Милан».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Известно, что «Милан» предложил Граниту контракт до 2028 года с возможной пролонгацией. Полузащитник заинтересован в трансфере, поэтому последнее слово – за немецким клубом.

Джака присоединился к «Байеру» в сезоне 2023/24. В прошлом сезоне швейцарец сыграл 49 матчей в различных турнирах и забил 2 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Джака был одноклубником украинца Александра Зинченко, который также привлек внимание селекционеров «Милана», поэтому футболисты могут снова играть в одном клубе.