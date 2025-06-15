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Англия
15 июня 2025, 19:50 | Обновлено 15 июня 2025, 19:51
346
0

Байер заинтересован в полузащитнике Ман Юнайтед, но тот хочет играть в АПЛ

Алехандро Гарначо не заинтересован выступать в Бундеслиге

15 июня 2025, 19:50 | Обновлено 15 июня 2025, 19:51
346
0
Байер заинтересован в полузащитнике Ман Юнайтед, но тот хочет играть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рассматривает возможность перейти в другой клуб Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Гарначо имеет предложение от леверкузенского «Байера», но игрок не хочет переходить в Бундеслигу.

У игрока нет будущего с «красными дьяволами», но он не исключает продолжения карьеры в другом клубе из Англии.

В прошлом сезоне Гарначо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 58 матчей и забил 11 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает Гарначо в 45 миллионов евро.

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Алехандро Гарначо Бундеслига Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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