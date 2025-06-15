Байер заинтересован в полузащитнике Ман Юнайтед, но тот хочет играть в АПЛ

20-летний аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо рассматривает возможность перейти в другой клуб Английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Гарначо имеет предложение от леверкузенского «Байера», но игрок не хочет переходить в Бундеслигу.

У игрока нет будущего с «красными дьяволами», но он не исключает продолжения карьеры в другом клубе из Англии.

В прошлом сезоне Гарначо сыграл за «Манчестер Юнайтед» 58 матчей и забил 11 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает Гарначо в 45 миллионов евро.