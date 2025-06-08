МЮ продает одного из лучших игроков команды. Клуб уже договорился

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Алехандро Гарначо достигли договоренности о том, что игроку летом нужно покинуть команду.

Ранее тренер Рубен Аморим уже сказал аргентинцу, что не видит его в своей команде.

Сообщается, что интерес к Гарначо проявляются минимум три клуба АПЛ, а также Байер и представители чемпионата Италии.

Контракт 20-летнего футболиста истекает в 2028 году. В минувшем сезоне Гарначо забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.