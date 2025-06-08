Англия08 июня 2025, 18:58 |
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МЮ продает одного из лучших игроков команды. Клуб уже договорился
Гарначо сменит команду
08 июня 2025, 18:58 |
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Алехандро Гарначо достигли договоренности о том, что игроку летом нужно покинуть команду.
Ранее тренер Рубен Аморим уже сказал аргентинцу, что не видит его в своей команде.
Сообщается, что интерес к Гарначо проявляются минимум три клуба АПЛ, а также Байер и представители чемпионата Италии.
Контракт 20-летнего футболиста истекает в 2028 году. В минувшем сезоне Гарначо забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.
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Комментарии 5
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Гарначо непоганий гравець і зміна клубу має піти йому на користь
Показать Скрыть 1 ответ
11+10 у провальному сезоні? Не зрозуміло, це МанЮ не бачить Гарначо в себе у складі, чи Гарначо не бачить себе у складі такого МанЮ.
Разбазаривание воспитанников отличная стратегия от МЮ
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