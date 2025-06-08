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  4. МЮ продает одного из лучших игроков команды. Клуб уже договорился
Англия
08 июня 2025, 18:58 |
2140
5

МЮ продает одного из лучших игроков команды. Клуб уже договорился

Гарначо сменит команду

08 июня 2025, 18:58 |
2140
5
МЮ продает одного из лучших игроков команды. Клуб уже договорился
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Манчестер Юнайтед и Алехандро Гарначо достигли договоренности о том, что игроку летом нужно покинуть команду.

Ранее тренер Рубен Аморим уже сказал аргентинцу, что не видит его в своей команде.

Сообщается, что интерес к Гарначо проявляются минимум три клуба АПЛ, а также Байер и представители чемпионата Италии.

Контракт 20-летнего футболиста истекает в 2028 году. В минувшем сезоне Гарначо забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

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Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Mark4854590
Гарначо непоганий гравець і зміна клубу має піти йому на користь
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+2
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Falko
11+10 у провальному сезоні? Не зрозуміло, це МанЮ не бачить Гарначо в себе у складі, чи Гарначо не бачить себе у складі такого МанЮ.
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+1
Harun Bakircioğlu
Разбазаривание воспитанников отличная стратегия от МЮ
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0
Singularis
В Шахтёр
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-3
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