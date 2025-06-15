Вингер Динамо покинет клуб этим летом. Есть интерес из Франции и Испании
Самба Диалло покинет киевский коллектив
Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло покинет клуб в это межсезонье, сообщает africafoot.
По информации источника, агент 22-летнего футболиста ищет для игрока, который вернулся в украинский клуб из аренды в иерусалимском «Хапоэле», варианты продолжения карьеры.
За сенегальца борются французские клубы: «Амьен», «Анси» и «По». также Самба привлекает внимание испанского «Кастельона».
В прошедшем сезоне Самба Диалло проел 19 матчей на клубном уровне и забил 3 гола.
Ранее сообщалось о том, что перспективный легионер может перебраться в «Динамо» свободным агентом.
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