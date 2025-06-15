Вингер Динамо покинет клуб этим летом. Есть интерес из Франции и Испании

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло покинет клуб в это межсезонье, сообщает africafoot.

По информации источника, агент 22-летнего футболиста ищет для игрока, который вернулся в украинский клуб из аренды в иерусалимском «Хапоэле», варианты продолжения карьеры.

За сенегальца борются французские клубы: «Амьен», «Анси» и «По». также Самба привлекает внимание испанского «Кастельона».

В прошедшем сезоне Самба Диалло проел 19 матчей на клубном уровне и забил 3 гола.

Ранее сообщалось о том, что перспективный легионер может перебраться в «Динамо» свободным агентом.