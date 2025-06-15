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Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 15:04 |
1657
1

Перспективный легионер может перебраться в Динамо Киев свободным агентом

Переговоры Име Окона и «Суперспорт Юнайтед» о продлении контракта провалились

15 июня 2025, 15:04 |
1657
1
Перспективный легионер может перебраться в Динамо Киев свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Име Окон

Центральный защитник южноафриканского клуба «Суперспорт Юнайтед» Име Окон покинет клуб во время летнего трансферного окна.

У 21-летнего футболиста заканчивается контракт 30 июня 2025 года, после чего он получит статус свободного агента. По информации источника, стороны несколько месяцев вели переговоры о продлении соглашения, однако они не принесли никакого результата.

Окон принял решение покинуть свой клуб и, вероятно, продолжит карьеру в Европе. На данный момент, главными претендентами на защитника являются киевское «Динамо» и «Мидтюланд» из чемпионата Дании.

В ближайшее время Име примет окончательное решение и сообщил информацию о клубе, к которому он присоединится.

В нынешнем сезоне южноафриканец провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 850 тысяч евро.

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Име Окон Суперспорт Юнайтед Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник
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