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Турция
15 июня 2025, 18:33 | Обновлено 15 июня 2025, 18:34
385
0

Звездный немец Манчестер Сити может оказаться в Галатасарае

Турецкий клуб начнет переговоры с Илкаем Гюндоганом после Клубного чемпионата мира

15 июня 2025, 18:33 | Обновлено 15 июня 2025, 18:34
385
0
Звездный немец Манчестер Сити может оказаться в Галатасарае
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний немецкий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Илкай Гюндоган после Клубного чемпионата мира может перейти в «Галатасарай».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что «Галатасарай» следит за полузащитником и попытается его подписать сразу же после завершения клубного мундиаля.

Гюндоган имеет турецкие корни, но в этой стране никогда не выступал, ведь родился в Гельзенкирхене.

Полузащитник выступал за клубы «Бохум», «Нюрнберг», «Боруссию» из Дортмунда, «Манчестер Сити» и «Барселону».

Несмотря на возраст, Гюндоган остается основным игроком для Пепа Гвардиолы. В прошедшем сезоне игрок сыграл на различных турнирах 50 матчей и забил три мяча.

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Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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