Звездный немец Манчестер Сити может оказаться в Галатасарае

34-летний немецкий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Илкай Гюндоган после Клубного чемпионата мира может перейти в «Галатасарай».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Известно, что «Галатасарай» следит за полузащитником и попытается его подписать сразу же после завершения клубного мундиаля.

Гюндоган имеет турецкие корни, но в этой стране никогда не выступал, ведь родился в Гельзенкирхене.

Полузащитник выступал за клубы «Бохум», «Нюрнберг», «Боруссию» из Дортмунда, «Манчестер Сити» и «Барселону».

Несмотря на возраст, Гюндоган остается основным игроком для Пепа Гвардиолы. В прошедшем сезоне игрок сыграл на различных турнирах 50 матчей и забил три мяча.