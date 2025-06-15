Звездный немец Манчестер Сити может оказаться в Галатасарае
Турецкий клуб начнет переговоры с Илкаем Гюндоганом после Клубного чемпионата мира
34-летний немецкий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Илкай Гюндоган после Клубного чемпионата мира может перейти в «Галатасарай».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Известно, что «Галатасарай» следит за полузащитником и попытается его подписать сразу же после завершения клубного мундиаля.
Гюндоган имеет турецкие корни, но в этой стране никогда не выступал, ведь родился в Гельзенкирхене.
Полузащитник выступал за клубы «Бохум», «Нюрнберг», «Боруссию» из Дортмунда, «Манчестер Сити» и «Барселону».
Несмотря на возраст, Гюндоган остается основным игроком для Пепа Гвардиолы. В прошедшем сезоне игрок сыграл на различных турнирах 50 матчей и забил три мяча.
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